Listening林森67 外觀

【旅遊經 洪書瑱報導】

邀請您，用心聆聽自然與都市的協奏曲邀請您，FUN心享受的玻璃貨櫃屋邀請您，細心品嚐新餐廳與菜色

車水馬龍熱鬧的台中市西區林森路及三民路街口，令人驚艷一偶的綠意扶疏、高樹花草、流水魚游、蛙鳴鳥叫的都市綠洲裡，矗立一間外觀潔白、線條簡潔的網紅級貨櫃透明玻璃屋建物，不禁令路人及民眾放慢腳步，好奇一窺感受這座都市塵囂中的桃花源自然生態餐廳──「Listening林森67」。

Listening林森67日景

Listening林森67夜景

餐廳一隅

餐廳一隅

餐廳一隅

餐廳一隅

「Listening林森67」餐廳綠意盎然，餐廳園區包括有樹葡萄、真柏、五葉松、落羽松、薰衣草、雞蛋花、棋盤腳、輪傘莎草等，植物高達五六十種。而白牆上的爬牆植物如地錦、薜荔，讓落地玻璃貨櫃屋更加浪漫。值得一提的是，業者為了友善大地，除了留下市樹老榕外，還有一株老欉的土芒果樹從玻璃屋竄出屋頂，更展現一些「愛」的浪漫。另外，玻璃屋緊依一旁的活水水池，養殖著魚類、烏龜，還時不時引來白鷺鷥、夜鷺，再加上鳥類與蛙鳴，與一旁車水馬龍的車輛呼嘯聲，如一場場既是相合又對抗的都市與自然的協奏曲！

法式家常紅酒燉牛肉

在這一片自然的視覺與聽覺的享受外，餐廳業者一步一腳印，隨著自己規畫的節奏，於防疫期間自6月7日起以外帶的方式開始對外營業。以對食材的講究及烹調的信心，於疫情外帶期間，其「辣妹漁夫義大利麵」與「紅酒燉牛肉」深受消費者青睞，獲得不錯的成績及口碑和好評。業者自豪、興奮的表示，「辣妹漁夫義大利麵」選用十幾種辛香料和新鮮辣椒炒香來特製辣醬，而麵條更是選用目前市面上最高級義大利進口100%杜蘭小麥粉來製作麵條，並現點現煮；「紅酒燉牛肉」，則是選用五六種新鮮蔬果熬煮五六小時成高湯來製作高湯，並選用紐西蘭進口牛肋條來搭配製作。在食材上的選擇及料理烹調上，如烹調予家人親嚐一般，一點也不馬虎！

沙拉_經典培根凱薩沙拉

(左)炙燒鮮蝦辣味燉飯；(中)青蛤蠣燉飯；(右)西班牙海鮮燉飯162835

松露麵

(左)蛤蠣巧達濃湯；(中)烏克蘭番茄羅宋湯；(右)萬聖南瓜濃湯

(左)洋蔥圈；(中)一口雞米花；(右)美式炸脆薯條

紐澳良烤雞翅

(左)摩卡冰沙；(中)熱拿鐵；(右)蘋果鳳梨冰沙

甜點

自昨日(7/27)疫情二級警戒開放內用後，「Listening林森67」更增加多招牌品項，包括：泰式打拋豬、香草奶油鮭等飯食類；白酒蛤蜊等義大利麵；培根凱薩、胡麻配雞胸等沙拉；炸雞腿塊、洋蔥圈、一口雞米花等點心，另外，還有咖啡、冰沙、飲品及飯店甜點等不同選擇！

「林森67」也是一間有故事的餐廳，前身原是建築公司的接待中心，建設公司提供附近民眾散步、奉茶來營造友善鄰里環境，一旁的清水模涼亭則是供等車的民眾充電、躲雨，建業公司為買屋者將將人生中最大的支付給了建設公司，為感謝並許願供這鄰里的民眾與孩子一處成長或歡樂生活的空間，而「林森67」業者，秉持同樣的理念，將這塊天地營造出友善空間自然環境，成為都市中的綠洲與親善的休間自然中心！

「Listening林森67」周邊更是處處是景點，文藝氣息濃厚，步行即可抵達，如台灣府儒考棚、道禾六藝文化館–台中刑務所演武場、台中文學館、彰化商業銀行（CHB）。而且交通便利，除了週邊有多處停車場外，搭乘公車19、51、71、75、26、99、158到林森三民路口即可抵達，民眾除了可以享受「林森67」這一座自然生態餐廳外，還可至周邊景點遊逛，不僅有偷得浮生半日閒的休憩感，還能充實享受台中文藝一日遊！

※.影片：

圖片：業者提供