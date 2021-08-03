桃園區延平路某移工餐廳內有10幾位移工飲酒用餐，店家卻未裝設隔板或設置梅花座。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園區延平路某移工餐廳內有10幾位移工飲酒用餐，店家卻未裝設隔板或設置梅花座。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)桃園區延平路某移工餐廳內有10幾位移工飲酒用餐，店家卻未裝設隔板或設置梅花座。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園區延平路某移工餐廳內有10幾位移工飲酒用餐，店家卻未裝設隔板或設置梅花座。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園已開放內用，但業者仍要遵守「兩罩一套」、梅花座、食物隔板等規定，但有間移工餐廳，三級警戒期間曾違規開放內用被查獲，2日又被發現容納10多人用餐，卻未安裝隔板或安排梅花座，再度被依違反傳染病防治法函送衛生局裁罰，累犯部分恐加罰。

桃園警分局大樹派出所與防治組外事人員，2日傍晚執行外籍移工治安顧慮場所臨檢勤務時，發現桃園區延平路某移工餐廳內有10幾位移工飲酒用餐，店家卻未依衛福部食品藥物管理署頒布的「餐飲業防疫管理措施」裝設隔板或設置梅花座，將內用客人隔開保持距離，已有違反傳染病防治法之虞。

52歲阮姓女負責人推託表示原本沒有要開放內用，但客人要求要在店內吃飯，她只好「被動」解封，但據了解，該餐廳在三級警戒期間就曾違規開放內用被查獲，所長謝青樺向阮女說明防疫規定後，現場製作紀錄表移請市府衛生局，可處3000至1萬5000元罰鍰。

警方呼籲，中央的餐飲防疫規範開放內用，包括採取梅花座、食物隔板以及簡訊實聯制、桌子需距離1.5公尺、員工需遵守「兩罩一套」的規定戴口罩、面罩加手套。雖然疫情趨緩警戒降級，業者仍應遵守防疫規定，避免產生防疫漏洞，違規者警方仍會依規定移送相關單位裁處。