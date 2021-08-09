陳姓男子酒測值0.89mg／L，駕駛賓士車碰撞4輛機車、1輛汽車。（圖／李文正翻攝）

賓士男酒駕撞4機車 警呼籲疫情降級、抓酒駕不降級

北市延平北路5段昨發生一起車禍，一輛賓士轎車衝上騎樓，撞毀多輛機車，轎車雖車速不快，但駕駛早已喝到茫了，企圖倒車回到馬路上，又因大腳一踩，將卡在車底的機車拖出，再撞後方一輛汽車，經警方到場實施酒測，陳姓駕駛酒測值0.89mg／L，訊後依公共危險罪送辦。

52歲陳姓獨自駕車，他辯稱服用心律不整的藥物，導致呼氣值酒精濃度異常，但陳男駕車衝上騎樓，撞擊4輛機車，倒車又撞1輛機車，所幸無人受傷，警訊後依法送辦，至於肇事原因將後續調查。

士林警分局統計，自疫情調降為2級警戒後，餐廳也逐一開放內用，光是8月首周就已經取締11件，開單數量居北市14分局最多。警方呼籲，酒駕「零容忍」，民眾切勿趁解封聚餐，忘記酒後不能駕車，警方將不定時、不定點取締酒後駕車。

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