警方在車內搜出大批毒品及槍彈。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警中山分局長安東路派出所，13日凌晨執行酒測攔檢勤務時，發現一輛自小客車隱約飄出K味，帶隊所長吳嘉葳隨即要求24歲周姓駕駛下車受檢，周男雖一度拒絕，但最後仍被警方從車上查獲35包K他命、兩包毒咖啡包，及一把改造手槍等證物，當場被逮送辦。

周男13日凌晨2時許，開車行經市民大道3段遭執行酒測的員警攔查，所長吳嘉葳聞到車內有K味，要求周男下車受檢，但周男一開始不願配合，還想逕自開車離去，並嗆員警「為什麼要給你看」。

警方瞄到車上有毒品分裝袋，立即強制要周男熄火受檢，果然在駕駛座置杯架查獲35包K他命，縫隙內還找到2包毒咖啡包，並在車門置物空間赫見一把改造手槍，彈匣內裝有8顆子彈，當場將周男逮捕。

周男供稱，是透過微信在新北環快購得毒品，但不知道賣家的身分，槍支也推說是朋友的，全案訊後，依槍砲、毒品罪嫌移送法辦。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！