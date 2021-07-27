蒼翡翠誤食魚鉤，由野生動物保育協會麻醉搶救中。（ 金管處提供）

保育人員進行傷鳥形質測量及記錄情形。（金管處提供）

金門群島已記錄鳥類300餘種，金門國家公園管理處與縣府農林科、金門縣野生動物救援暨保育協會攜手合作，每年鳥類救傷個案平均約200件，期待在各方的共同努力下，給大自然朋友一個溫暖、安全的家。

金管處說明，該處自1996年起開始野生動物救傷工作，至今已累積2405例。近年更結合金門縣野生動物救援暨保育協會、縣府農林科建立野生動物救傷整合平台，重點工作包括個案通報、照護、收容及野放。

在鳥類救傷方面，每年約有200餘例，以2020年的204例分析，其中有102例成功野放，保育類鳥種包括東方鵟、松雀鷹、短耳鴞等24例，救傷鳥種又以褐翅鴉鵑占最多數有24例。救傷原因以落巢為主有80例，其次為車禍39例；另有5例通報因為魚鉤誤傷而進入救援體系，其中不乏鸕鶿、蒼翡翠等特殊鳥種因被魚鉤纏繞，需要透過麻醉手術才能將魚鉤移除。統計資料也顯示鳥網的非法架設和黏鼠板，也是嚴重危害鳥類生命的威脅之一。

金管處表示，救援機制的適時介入，除可讓受傷個體有機會重返大自然，也可了解野生動物健康狀況、棲地環境品質，以及人類與野生動物的衝突，而長期累積的救傷資料均可作為相關研究的延伸、棲地改善及環境教育之參考。