今(27)日持續受西南風持續影響，南部除了有短暫陣雨或雷雨機率外，也有局部大雨發生的機率，其他地區則為多雲到晴，午後大台北地區及其他山區會有局部短暫雷陣雨；白天高溫仍是今天要關注的重點，北部、東半部及金門高溫約35至37度，要留意極端高溫出現；此外，周三起西南風帶來的水氣增加，周六起甚至全台有雨。

氣象局簡任技正伍婉華表示，受西南風持續影響，今天中南部、澎湖地區有斷續的短暫雨或雷雨，其他地區則為晴朗炎熱，大台北和各地山區則有午後雷陣雨，今天南部、澎湖地區高溫約32度，大台北盆地、東半部則有37度以上高溫，氣象局也已針對今日中午前後花蓮縣、台東縣縱谷，台北市、新北市盆地，基隆市地區、金門縣地區，桃園市、宜蘭縣近山區或河谷亮起高溫橙色燈號，新竹市地區，新竹縣、苗栗縣近山區或河谷則為黃色燈號。

此外，今天馬祖、台中以北沿海地區，以及恆春半島、東南部地區有強陣風，基隆北海岸、東半部沿海、西南部、澎湖金門則有長浪出現，海邊活動要多加留意。

未來天氣部分，周三起西南風增強，各地天氣更不穩定，周三到周五南部整天有陣雨或雷雨，甚至有局部性大雨，中部地區則有短暫性陣雨或雷雨，周六起天氣更為不穩定，南部雨勢更為明顯，其他地區整天有雨。

伍婉華指出，台灣目前正處於季風低壓中間，未來整個低壓帶不排除有其他低氣壓形成，或是其他天氣因素都會影響台灣天氣，氣象局仍持續關注。