林莎防疫期間廚藝大展現，最常煎牛排、雞腿排跟海鮮。（TVBS提供）

大文主持食尚玩家網路版節目，分享最新興趣是刺繡。（TVBS提供）

全台三級警戒微解封，TVBS外景節目《食尚玩家》持續暫停錄影，預計三級完全解封才會完全開啟外景錄製，並在謹慎遵守疫情規範下，一周推出1至2集由藝人自行錄製的新型態網路版節目。這次《食尚玩家瘋狂總部》集合3位主持人，不只體驗笑到翻的視訊連線遊戲，還要開箱高級防疫美食。

主持人梁赫群、大文及林莎分別採異地線上錄製，由製作單位線上出題挑戰視訊遊戲。梁赫群日前才在社群分享自己居家防疫瘦了將近10公斤，開啟視訊後大文驚嘆：「小梁哥真的瘦超多，現在的臉是V字型。」梁赫群驕傲表示：「我每天照鏡子看到我的臉，都覺得怎麼會那麼小，洗面乳又可以省一些了。」

林莎防疫期間則大展廚藝，最常煎牛排、雞腿排跟海鮮，笑說：「上次看到大文煎牛排，我就馬上訂了一大箱來煎，因此練就一身煎牛排的好功夫。」還透露這段時間有自己包水餃，結果太閒包了太多，就快遞一些送給朋友。

開始遊戲後，第一關梁赫群就慘輸大文及林莎，贏家能到吃到高級外帶料理，讓梁赫群看了口水直流說：「希望你們要記得自己出道的年份，還有也要知道做人處事的道理。」大文則笑說：「小梁哥你這樣一講，我們背脊都發涼了啦！」此集節目將於15日晚間22：00於《食尚玩家》YouTube、Facebook、APP同步首播。