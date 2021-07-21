疫情暴發以來，創世台東院收入銳減，連發票的捐贈也短少，中獎金額比去年少5成。（創世台東院提供／莊哲權台東傳真）

受到疫情衝擊，創世基金會台東院無法舉辦大型活動募款，小額捐款及發票又銳減，眼看中元渡普快接近，屆時是否取消群聚拜拜也還無法確定，呼籲社會大眾把買供品及金紙的普渡金化作愛心功德金，捐助植物人安養，讓防疫期間的普渡更具實質意義。

創世台東院院長王玉鳳表示，院內目前安置47位植物人，到宅服務約近100位，去年疫情爆發後，外界的捐款就下滑，比前年少了800多萬元，今年疫情更加嚴峻，所有大型募款園遊會都停辦，捐款及捐發票的人數減少，收入又再短少100多萬元，植物人每天需要的照護耗材，成本一直增加，形成營運壓力。

王玉鳳指出，以往農曆7月中元普渡，社福單位都會到各宮廟收集祭拜的供品，近幾年台東市公所也會匯集各宮廟的供品，捐贈給社福單位，而今年三級防疫警戒是否能辦普渡，還要視疫情的發展而定，希望宮廟或家庭把購買供品及金紙祭拜好兄弟的普渡金化為愛心，普渡眾生，幫助植物人。

另外，目前該院工作人員都已經打完疫苗，而47位植物人中，也有34位在家屬同意下完成施打，王玉鳳指出，過去有9成以上植物人在家屬同意下接種流感疫苗，這次可能是家屬對AZ疫苗有疑慮，施打率相對偏低。

她說，植物人不能移動，也受到完善的保護，若有感染，也是被動性感染，因此他們一直在爭取安養機構的工作人員施打疫苗，防疫期間，家屬都採視訊或電話聯絡，將來若解封，可能提高感染風險，因此，讓植物人施打疫苗，也能增加一層保護力。