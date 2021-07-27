有鑑疫情警戒期間，眾多家庭生計遭受衝擊而面臨難關，屏東縣議員黃明賢與安泰醫院榮譽院長蘇清泉聯合屏東市3間餐飲業者共同發起愛心待用餐計畫，盼在微解封之際提供有需要民眾取用，且期待能夠拋磚引玉，帶起社會正向循環。

合作店家之一的香榭驛舍屏東館經理俞文欽表示，疫情對於多數餐廳來說都是嚴苛挑戰，尤其以內用為主的餐館，警戒期間只能外帶，生意大受影響，因此對於受衝擊的家庭感同身受，所以想藉此次待用餐機會聊表心意，為有需要民眾送上協助。

未來只要餐廳營業期間，不需任何證明，只要跟業者表明要領待用餐，就能直接領取，黃明賢指出，期待這次計畫只是起頭，更鼓勵社會有能力的民眾或團體，在微解封重啟消費同時，也能小額支持愛心待用餐計畫，全民攜手一同共度疫情難關。

另以服務單親婦女為主的勵馨基金會發現，女性在疫情期間從事服務業或照顧產業，被迫縮減工時，或因工作型態被迫停業，同時必須面臨負擔子女教育費、生活費、房屋租金等費用開銷，經濟入不敷出，加上因停課緣故，必須請假照顧小孩等兩難處境。

因此勵馨基金會屏東分事務所與13間愛馨店家發起認購「愛馨待用餐」活動，消息一出，獲得全台各地愛馨人踴躍響應，短短2周時間便募得1733份愛馨待用餐，讓婦女及兒童於疫情期間能免於挨餓、缺糧。

勵馨基金會屏東分事務所主任卓蕙恩說，愛馨待用餐將由社工送給婦幼，另分享300份給屏縣府服務家庭，讓他們在疫情之下，也能感受到愛，陪他們挺過疫情，成為最堅強後盾。