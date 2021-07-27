郭婞淳奪金 台東老家超開心：恭喜實現金滿貫願望 17:062021/07/27 中時新聞網 蔡旻妤 、 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 郭婞淳奪金牌 台東老家媽媽：恭喜實現願望。（圖／蔡旻妤、莊哲權翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「舉重女神」郭婞淳參加東京奧運舉重女子59公斤量級27日下午出賽，台東的家人緊盯著電視直播，台東縣政府也在大禮堂直播賽事，與鄉親分享喜悅，一舉得金的那一刻，全場歡聲雷動，郭媽媽說，很開心也一直對婞淳有信心，恭喜婞淳實現了她的大滿貫願望，對於婞淳最後挑戰自已的紀錄失敗，郭媽媽說，沒關係，平安就好。 台東縣長饒慶鈴也前往郭家貼紅榜，她說，得金對婞淳來說是小事，未來如何用她走過的路，來鼓勵更多後輩，是更重要的使命。 郭婞淳摘金 鄭文燦：台灣人都覺得光榮的時刻 台師大相子元教授整合運科專業 助奧運健兒奪牌 #郭婞淳 #台東 #媽媽 #實現 #願望 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 郭婞淳創3奧運紀錄一舉奪金 蘇貞昌發文恭喜 17:052021/07/27 政治 東奧》郭婞淳達成舉重金牌大滿貫 退休回台東賣早餐原因感人 17:142021/07/27 體育 郭婞淳舉起中華隊首金 蔣萬安震驚：破奧運3紀錄 17:092021/07/27 政治 郭子接種發燒微開心 04:102021/07/27 娛樂新聞 郭婞淳登場 中華隊力拚連5屆奪金 04:102021/07/27 運動天地 江念欣無緣奧運獎牌 媽媽以她為榮 04:102021/07/27 地方新聞 東奧》未能奪桌球混雙金牌 許昕：中國隊無法接受 09:362021/07/27 兩岸 東奧》郭婞淳摘金破3項奧運紀錄 恩師淚喊：終於拿到金牌 17:152021/07/27 體育 東奧》贊助商加碼10萬美元 郭婞淳奪金至少進帳2280萬元 17:122021/07/27 體育 日本新桌球女神私服照噴仙氣「國民女兒」福原愛地位慘被夾殺 12:552021/07/27 體育 東奧》破奧運85年紀錄 13歲巴西滑板小將成最年輕奪牌者 12:232021/07/27 體育 體育熱門新聞 跆拳美女賽評冷言「沒技巧」 被起底昔2度奪金還是神片女主角 - 體育 東奧》3創奧運紀錄奪金 郭婞淳完成舉重「金滿貫」 - 體育 東奧》挺舉第一把就確定金牌 郭婞淳：只想著要破世界 - 體育 東奧》賽場失意情場得意 阿根廷擊劍選手輸了比賽得了老公 - 體育 圖輯》郭婞淳奪金創3奧運紀錄 舉重女神全方位英姿一次看 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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