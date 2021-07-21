疫情壟罩衝擊智慧型手機市場，新興品牌realme卻呈逆勢成長，以2021上半年連續六個月穩坐手機市場Top5，6月更打破手機產業間業績下滑的魔咒，不僅整體市場占比相較5月提升27%，線上銷售量月增率更是大幅躍升39.9%、線上銷售額則一舉達到132.2%的漲幅。

防疫新生活改變傳統消費行為，realme看準宅經濟商機，把握恰逢的618線上大促檔期，推出潮玩購物節，透過強化促銷力度與集中火力推廣防疫商品，於618檔期交出驚人成績單，銷售量相比去年同期增長3倍、銷售額更是飆升11倍，銷售量與銷售額雙雙攀升帶動整個月市場表現，爆發式成長再顯越級實力；同時為迅速應對線下防疫政策，realme品牌專櫃推出1對1看機和宅配服務，避免消費者因疫情受阻無法享受即時完善的服務品質。

realme快速回應防疫需求，於關鍵時刻為市場帶來具備血氧偵測功能的智慧手錶realme Watch 2，以不到1500元的售價搭載血氧功能，滿足用戶自主健康管理的需要首賣日銷量突破1000支；而6月新登場主攻電商通路的realme narzo 30A，以性價比遊戲機定位，開賣日更創下近1000台銷量的驚人成果。

realme持續推動手機+AIoT雙引擎策略，透過多元產品組合為用戶打造智慧的潮玩生活，統計realme 6月線上熱銷前五大排行依序為realme narzo 30A、realme Watch 2、realme X50、realme Buds Q2及血氧偵測智慧手錶realme Watch 2 Pro；此外，realme智慧連網顯示器的銷售量亦較上個月增加1.8倍，觀察到在疫情影響下，不僅消費型態改變，也帶動健康管理、居家辦公類型產品的需求。