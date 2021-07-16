美股周四漲跌互見，台積電法說會財報不如預期，台積電ADR重挫5.51%，股價今(16日)以592元、下跌22元開出，失守600元整數大關，跌幅有3.58%，台股開盤下挫194點，以17839.58點開出後，指數一度殺至17779.61點，跌逾250點，電子股不支倒地，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海股價都開高。

周四(15日)美股受蘋果、亞馬遜等科技股下挫影響，科技股走跌，那斯達克指數終場下跌101.82點，跌幅0.70%，收在14543.13點，費城半導體指數大跌71.45點，跌幅2.17%，收在3217.74點，標準普爾500指數下跌14.27點，跌幅0.33%，收在4360.03點，僅道瓊工業指數收盤上漲53.79點，漲幅0.15%，以34987.02點作收。

台積電法說會公布第2季財報，營業毛利率與營業利益率呈「雙率雙降」，使台積電ADR大跌5.51%，聯電ADR也重挫2.37%。

台股15日航運族群跌深反彈，鋼鐵股回神，以及蘋概股走揚，指數開高走高，加以台積電拉尾盤的臨門一腳，終場加權指數收在18034.19點，上漲188.44點，創下歷史新高紀錄，成交值4549億元，統計三大法人買賣超，外資及陸資買超162.02億元，自營商買超20.93億元，僅投信賣超，賣超金額28.7億元，合計共買超154.25億元。