台股加權指數22日開高在17482.81點，航運股指標貨櫃三船長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）持續弱勢，權王台積電（2330）開高在589元，聯電（2303）開盤秒填息，帶動電子股成交比重上升，占大盤比重近五成，指數漲幅逾百點，反彈力道持續加強中。

受到企業財報創佳績、殖利率續彈、油價大漲的激勵，美國四大指數21日全面跳高，由半導體類股領軍走揚。

道瓊工業平均指數7月21日終場上漲0.83％（286.01點）、收34798.00點。那斯達克指數上漲0.92％（133.08點）、收14631.95點。費城半導體指數大漲3.06％（97.8點）、收3288.75點。

貨櫃三船是近期台股焦點，摩爾投顧分析師林漢偉指出，本周超級航運周，貨櫃三雄接力招開法說會與股東會，全數交出亮眼成績單與下半年展望，但貨櫃三雄股價卻同時在21日創下本周新低價，顯示本周貨櫃三雄高檔有明顯的利多出貨賣壓。

從籌碼面觀察，長榮近期投信連16賣且外資連4賣，同時也出現融資連11減，較特別是結算日當天，外資單日賣超3.99萬張；陽明則是三大法人連四日賣超，但近期賣壓來自自營商的調節；萬海也是三大法人連三賣後，21日由賣轉買。萬海陽明的資券變化，則是忽增忽減，顯示籌碼仍未沉澱完畢。

技術面觀察，貨櫃三雄全數跌破短期均線支撐，下檔仍有上彎的季線逐步向上靠攏。

陽明與萬海21日雙雙跌破上周低點，型態類似啟動C波下殺走勢，但長榮上周跌的最深，21日反倒未破前波低點，加上21日的下跌賣壓部分來自於外資壓低結算的控盤賣壓，本周可觀察長榮能否突破21日長黑K棒中值168.5元，若有效突破，則貨櫃三雄有機會在季線之上整理打底，等待籌碼沉澱後，再啟動攻勢。