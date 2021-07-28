新台幣兌美元今(28日)開盤貶值0.5分，以28.06元開出，隨著台股開低走低，新台幣一度貶至28.11元，貶值5.5分，摜破28.1元關卡，但因適逢月底出口商拋匯潮，支撐匯價由貶轉升，午盤暫收在28.016元，升值3.9分，成交金額5.71億美元。

台股開低17點後，不僅摜破季線，失守萬七大關，16900點關卡也一度跌破，低點來到16893.70點，重挫376點，電子、傳產、金融類股全面下跌。

台北外匯市場開盤以28.06元開出，貶值0.5分，盤中一度貶至28.11元，貶值5.5分，加上適逢月底出口商拋匯潮，支撐匯價由貶轉升，午盤暫收在28.016元，升值3.9分，早盤最高來到28.01元，最低為28.11元，下午盤將持續觀察外資動作。

美國聯準會(Fed)周二(27日)展開為期2天的利率決策會議，蘋果、微軟等重量級企業將在盤後公布財報，投資人抱持觀望態度，美股全數收黑，道瓊工業指數收盤下跌85.79點，跌幅0.24%，收在35058.52點，標普500指數下跌20.84點，跌幅0.47%，收在4401.46點，那斯達克指數下跌180.14點，跌幅1.21%，終場收在14660.58點。