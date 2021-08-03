大陸官媒「經濟參考報」最新發表題為「『精神鴉片』竟長成數千億產業」文章，又指述「業內人士提醒，警惕網路遊戲危害，及早合理規範」。市場憂心網遊恐將是下一波加強監管的對象，引爆3日港股上市的手遊股、互聯網公司股價瞬間暴跌，網易跌15％；騰訊、嗶哩嗶哩跌10％。

香港經濟日報報導，上述官媒文章指，未成年人網路沉迷現象普遍，網路遊戲對未成年人的健康成長造成不可低估的影響。文章副題又指，「任何一個產業、一項競技都不能以毀掉一代人的方式來發展」，市場認為監管浪潮或延燒至遊戲行業。

文章又提到，騰訊旗下「王者榮耀」為最受學生歡迎的網路遊戲，參與調查學生中經常玩「王者榮耀」的達47.59％。

受上述消息影響，港股的網路遊戲股早盤走弱。其中被點名的騰訊，早盤股價跳水暴跌，截至截至上午10點32分，騰訊跌9.68％，報429港元。網易港股跌幅擴大至15％，報134.4港元，成交額7.8億港元。嗶哩嗶哩跌超10％，報593港元，刷新歷史低位。另外，吉比特逼近跌停，三七互娛、完美世界、順網科技等跟跌。

恒生科技指數受此影響同步下跌，現報6583.21點，下跌213.04點，跌幅3.13％。