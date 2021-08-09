台東市昨天發生酒駕死亡事故，根據台東縣警局統計，近期酒駕交通事故死亡案件有增加趨勢，自10日起至10月23日將進行防制酒後駕車大執法，請民眾勿以身試法。

昨晚22時27分在台東市中興路一段與泰安街口發生死亡交通事故，造成1人死亡及3人受傷，台東縣警局表示，該事故係自小客車沿泰安街北向南行駛，至事故地點與沿中興路東向西之自小客車發生碰撞，碰撞後並再撞擊路邊2輛自小客車及2輛重機車，經對駕駛人實施酒精濃度檢測，出現酒精超標反應。

台東縣近期酒駕交通事故死亡案件增加，台東縣警察局交通警察隊統計今年1月1日起至7月31日止，本縣已發生24件死亡交通事故造成26人死亡，其中7件酒後駕車導致7人死亡，台東縣警察局特別呼籲民眾酒駕零容忍，請民眾勿以身試法。

為遏止交通事故發生，自8月10至23日台東縣警察局將全面針對易酒後駕車肇事路段及時段，編排防制酒後駕車大執法，請民眾出門應酬飲宴，請搭乘計程車或指定駕駛，酒後不開車，以確保你我生命財產安全。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障