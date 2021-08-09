越南疫情延燒，8日新增9690起確診病例，創疫情爆發來單日最大增幅，南方19省市封城；工業生產大受影響，大量工廠關閉，7月胡志明市工業生產指數下降19.4％；港口擁堵嚴重，堆場近飽和，凱萊港、越南新港蓋梅國際港碼頭已通知暫停接收進出口貨櫃。

越南自4月底來病例激增，越南衛生部數據顯示，截至8日累計確診病例逾21萬。

越南新冠變種病毒嚴峻，導致大量工業園區、工廠暫時關閉，生產供應鏈斷鏈，據越南投資計劃部資料，上半年逾7萬家企業倒閉，較去年增加24.9％；其中胡志明市工業生產指數下降19.4％；另據越南紡織和服裝協會的數據，目前逾三成服裝廠倒閉。

由於越南南部已被封鎖近一個月，港口生產力下降，南部海岸線船舶擁堵，並開始向北蔓延。中部歸仁港也出現大規模疫情爆發。

據航商赫伯羅特官網公告，已接獲凱萊港、越南新港蓋梅國際港碼頭暫停接收進出口貨櫃的通知。