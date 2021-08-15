塔利班武裝部隊進軍速度太快，目前已經兵臨首都喀布爾，而阿富汗局勢的未來發展，也引發全世界的關注。前民進黨立委郭正亮直言，美國看到勢不可為，就會離開，就像當初在伊拉克和越南一樣，而阿富汗的情況很糟糕，雖然這20年來美國投入重金扶持阿富汗政府和軍隊，但塔利班只花了1 個月左右就攻下了22個省會城市，這表示民心已經崩潰了。

郭正亮今(15日)在政論節目《新聞大白話》中表示，美國在阿富汗和伊拉克發現勢不可為後，自己就跑了，再前面就是南越，也是相同狀況，他也認為此事會帶給台灣警惕，「美國會軍售給你，但若看到勢不可為，也不會付出太多代價」。

郭正亮分析，阿富汗的情況是非常嚴重的，這20年來美國總共給了阿富汗政府和軍隊1兆美元，所有的軍方設備都是美國支持的，且政府軍的規模遠大於塔利班的部隊，結果塔利班一個月攻下22個省會，很多地方根本沒戰爭就直接投降，接收的都是美國的設備，表示這個地方民心已經崩潰了。

郭正亮指出，阿富汗的情況類似越戰等內戰的案例，美國支持其中一邊，結果發現那邊又腐敗、亂七八糟，最後實在是撐不住他就跑了，比較像是這樣。

此外，對於目前塔利班已陳兵喀布爾，阿富汗代理内政部長阿卜杜勒·薩塔爾·米爾薩瓦(Abdul Sattar Mirzakwal)透過當地媒體Tolo TV表示，政府與塔利班達成約定，政權過渡將和平進行，因此喀布爾不會受到攻擊。