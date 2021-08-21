據亞洲新聞國際通訊社（ANI）等多家媒體21日報導，為搶救身在阿富汗的169名美國公民，美軍派出3架CH-47「契努克」直升機直奔喀布爾機場附近的巴倫飯店，空降並接送美國公民至機場。

美陸戰隊士兵拿礦泉水給小孩喝。(圖/路透社)

隨著塔利班掌控喀布爾，並在周邊通往機場的道路設下哨點，使得不少美國公民無法安全前往機場。位於喀布爾機場南方巴倫飯店，裡面的第三國士兵通知美方，有169名美國公民受困飯店之中。

美軍士兵與獲救的阿富汗女孩開心擊掌。(圖/路透社)

原本這批美國人打算沿著離酒店200公尺的道路前往機場，但大量平民壅塞途中，又有塔利班的哨兵巡邏，使其覺得直接穿越恐有危險。在收到通報之後，位於機場的美軍官員，決定派出3架CH-47直奔巴倫飯店，空降並接走這169人，隨後返回機場。

儘管美國國務院與國防部都不願證實媒體報導，美軍動用直升機救走困於阿富汗的公民；但稍後五角大廈發言人柯比（John Kirby）表示，美軍救援行動於機場一帶展開，的確在一次成功的救援行動中，救出169名美國公民。

除搶救任務外，美陸戰隊士兵也暫時充當保姆。(圖/路透社)

柯比堅稱，這不是救援行動，只是協助在地美國公民。過去也曾有美軍護送公民到機場，而這次是首次動員直升機接人。美方已要求塔利班讓持有證件的美國公民通過哨站，不可刁難。

國務院發言人普萊斯(Ned Price)不願正面回應此一報導，僅表示美國將盡可能的協助美國公民。至於防長奧斯汀20日在向國會議員匯報撤僑進度時，則坦言的確有人遭到塔利班騷擾與毆打，即使美國公民也不例外。

陸戰隊士兵引領民眾前行。(圖/路透社)

奧斯汀重申，這完全無法接受，已向塔利班重申立場。美軍會盡可能地撤出美國公民，但不願說明是否會調動軍隊到機場外保護美國公民。