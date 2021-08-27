英國今天指出，已從阿富汗撤離1萬3000多人；首相強生（Boris Johnson）表示，在喀布爾（Kabul）機場附近發生炸彈攻擊後，英國政府仍將進行撤離任務。

路透社報導，英國國防部今晚發聲明指出，「代號皮廷行動（Operation PITTING）的軍方撤離任務8月13 日展開以來，已從阿富汗首都喀布爾撤離英國公民與阿富汗人達到1萬3146人。」

聲明指出，撤離者包括大使館職員、英國公民、符合「阿富汗安置及援助政策」（Afghan Relocations and Assistance Policy）計畫資格的人，以及一些夥伴國家的公民。

喀布爾機場人多擁擠的大門今天發生自殺炸彈攻擊，已知造成13名美軍和眾多平民喪生，導致撤離行動陷入混亂，成千上萬的阿富汗人急欲逃離塔利班（Taliban）政權。針對自殺攻擊，伊斯蘭國（Islamic State）已宣稱犯案。

強生主持阿富汗局勢緊急因應會議後表示，英國空運行動將持續「直至最後一刻」。

英國外交部今天發布新的警示指出，喀布爾機場周遭「存在恐攻的高度威脅」。

塔利班本月稍早自美國支持的阿富汗政府奪取政權，並可能預示這個激進組織20年前的嚴酷專制統治重回阿富汗，導致數以千計的阿富汗人民逃離家園。