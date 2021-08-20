塔利班尾隨CNN記者

隨著塔利班奪下阿富汗首都喀布爾，為讓全球觀眾能更快的取得第一手訊息，各國戰地記者忙於穿梭喀布爾街頭，卻也讓自身安全面臨嚴重威脅。據美國媒體《內幕》(Insider)18日報導，CNN駐阿富汗女記者沃德(Clarissa Ward)在喀布爾機場外採訪時，遭到塔利班分子尾隨並舉起AK-47步槍威脅；塔利班甚至一度以槍托攻擊CNN的製片。所幸沃德機智回應，才讓危機順利落幕。

根據CNN的影片顯示，沃德和CNN採訪團隊走在喀布爾街頭、找尋採訪題材時，卻遭到塔利班成員的尾隨。這時，沃德對著鏡頭表示，「這些塔利班戰士似乎對我們有點不滿，我們繼續往前走吧」，隨即告知團隊馬上離開並回到車上。

"Two Taliban fighters just came up with their pistols and they were ready to pistol whip [our producer who was taking video]. We had to intervene and scream...” pic.twitter.com/3mvCCTlSQR — Oliver Darcy (@oliverdarcy) August 18 2021

這時，1名塔利班士兵穿過群眾，並打開AK-47的保險。沃德則對鏡頭說，「你們可以看到部分塔利班戰士，他們的腎上腺素飆升，或者是如何我不清楚；不過，情況非常危險」。

突然間，2名塔利班分子向沃德一行人衝過去。隨著機組人員做出反應，鏡頭一度放下而畫面變為地面且不斷抖動。沃德說，「你可以看他們的槍托，他們舉起槍攻擊製片人史瓦雷斯(Brent Swails)」。

不過，當沃德喊出「我們有權報導」時，塔利班放下武器並讓她們通過。這是沃德的採訪團隊第二次遭塔利班分子的威脅。

《鏡報》則指出，當沃德一行人穿越街頭時，塔利班尾隨並攔下她們。塔利班要求沃德要在影片為他們的遮住臉，並強調喀布爾現在的混亂是因為美國。「看看這些人(指阿富汗民眾)。美國對他們真不公平，為什麼美國騙他們可以去美國？美國人為什麼不留下來幫助這個國家？」

沃德的確遮住他們的臉，然後繼續報導。這時有阿富汗人來到她面前，不斷對她揮舞手中文件。沃德說，「他在美國營區工作，卻無法進入機場」。接下來便發生製作人遭塔利班士兵做勢拿槍托攻擊，而當沃德出示許可證時，這些戰士退縮了。

她表示，「你可以想像，我們是記者，明顯來自西方，卻仍然碰到精神錯亂的塔利班士兵。如果你是阿富汗民眾，想要穿過塔利班哨點前往機場，除非你有人幫忙，否則真的不曉得該如何進入」。

.@clarissaward on the scene just outside Kabul airport: "I've covered all sorts of crazy situations. This was mayhem. This was nuts. This was impossible for an ordinary civilian even if they had their paperwork...There's no coherent system for processing people." pic.twitter.com/hbg82Md4ZZ — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) August 18 2021

在18日的另一份報導中，沃德提到2名武裝塔利班戰士走到史雷瓦斯身旁。當時史雷瓦斯正用iPhone拍攝影片，而塔利班分子準備用手槍毆打他。沃德表示，「我們不得阻止與尖叫，而另1名塔利班戰士則衝過來說不！不！不！不要這樣，他們是記者」。