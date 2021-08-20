隨著塔利班奪下阿富汗首都喀布爾，為讓全球觀眾能更快的取得第一手訊息，各國戰地記者忙於穿梭喀布爾街頭，卻也讓自身安全面臨嚴重威脅。據美國媒體《內幕》(Insider)18日報導，CNN駐阿富汗女記者沃德(Clarissa Ward)在喀布爾機場外採訪時，遭到塔利班分子尾隨並舉起AK-47步槍威脅；塔利班甚至一度以槍托攻擊CNN的製片。所幸沃德機智回應，才讓危機順利落幕。
根據CNN的影片顯示，沃德和CNN採訪團隊走在喀布爾街頭、找尋採訪題材時，卻遭到塔利班成員的尾隨。這時，沃德對著鏡頭表示，「這些塔利班戰士似乎對我們有點不滿，我們繼續往前走吧」，隨即告知團隊馬上離開並回到車上。
這時，1名塔利班士兵穿過群眾，並打開AK-47的保險。沃德則對鏡頭說，「你們可以看到部分塔利班戰士，他們的腎上腺素飆升，或者是如何我不清楚；不過，情況非常危險」。
突然間，2名塔利班分子向沃德一行人衝過去。隨著機組人員做出反應，鏡頭一度放下而畫面變為地面且不斷抖動。沃德說，「你可以看他們的槍托，他們舉起槍攻擊製片人史瓦雷斯(Brent Swails)」。
不過，當沃德喊出「我們有權報導」時，塔利班放下武器並讓她們通過。這是沃德的採訪團隊第二次遭塔利班分子的威脅。
《鏡報》則指出，當沃德一行人穿越街頭時，塔利班尾隨並攔下她們。塔利班要求沃德要在影片為他們的遮住臉，並強調喀布爾現在的混亂是因為美國。「看看這些人(指阿富汗民眾)。美國對他們真不公平，為什麼美國騙他們可以去美國？美國人為什麼不留下來幫助這個國家？」
沃德的確遮住他們的臉，然後繼續報導。這時有阿富汗人來到她面前，不斷對她揮舞手中文件。沃德說，「他在美國營區工作，卻無法進入機場」。接下來便發生製作人遭塔利班士兵做勢拿槍托攻擊，而當沃德出示許可證時，這些戰士退縮了。
她表示，「你可以想像，我們是記者，明顯來自西方，卻仍然碰到精神錯亂的塔利班士兵。如果你是阿富汗民眾，想要穿過塔利班哨點前往機場，除非你有人幫忙，否則真的不曉得該如何進入」。
在18日的另一份報導中，沃德提到2名武裝塔利班戰士走到史雷瓦斯身旁。當時史雷瓦斯正用iPhone拍攝影片，而塔利班分子準備用手槍毆打他。沃德表示，「我們不得阻止與尖叫，而另1名塔利班戰士則衝過來說不！不！不！不要這樣，他們是記者」。
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