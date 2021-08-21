美軍在阿富汗倉皇撤出一事，美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授翁履中表示，這也為未來美國會不會援助其他國家定調，亦即「如果自己不做任何決定，基本上美國能幫的有限」。他也指出，美國要求台灣三件事，包括恢復徵兵制，政治人物敢不敢說年輕人要當兵？不敢講，所以天天在鬼扯！

翁履中日前在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》表示，美國很自豪的就是情報很強，尤其電腦、衛星等，喀布爾在中亞是很大的情報中心，但這次情報蒐集和現實出現這麼大的落差，沒有辦法抓到真實狀況，是很大的警訊，也可以知道美國在阿富汗受到的挫折有多大。

翁履中進一步說，情報可以蒐集到電腦資訊、通訊等，但是蒐集不到人心，就像拜登抱怨的，阿富汗人民根本不想打仗，沒有防衛意志，結果阿富汗總統第一時間就帶現金跑了。

他指出，美國情報顯示塔利班軍事實力有限，按照美國判斷，合理情況下，阿富汗政府軍至少會抵抗，結果連抵抗都沒有，所以陷落這麼快。

翁履中認為，以「結果論」來說，拜登主軸是阿富汗沒有做自己的事，所以美國無法幫忙，且也為未來美國會不會援助其他國家定調，亦即「如果自己不做任何決定，基本上美國能幫的有限」。

翁履中提到，他在上課時特別問了兩位學生，是曾經在阿富汗駐紮過的退伍軍人，這兩位退伍軍人學生說，阿富汗人民很友善，也很可憐，可是阿富汗人民確實不想打仗，除非美國下定決心永遠駐點在阿富汗，否則阿富汗人民是不會想要打仗。更何況阿富汗有不同族裔派系，就算給資源，也難以團結起來。

至於有人說「今日阿富汗，明日台灣」就會被罵，翁履中更直言，美國人為了生活，誰管阿富汗打得怎樣，「連日子在哪裡都不知道」，有多少美國人是住在拖車裡面，去問這些人，要不要去救阿富汗、去救台灣，「大家用理智想一想就知道，見鬼了」。

對於批評「今日阿富汗，明日台灣」的人，翁履中歡迎這些人來看看真實的美國，如果去問華府官員，「會不會拋棄盟友？」有誰會承認自己是壞人？台灣中華民國自己站起來是最重要的！

翁履中強調，美國開出三個條件要求台灣做到，但政治人物根本不敢講，第一是軍事支出須達到GDP的3％，現在才2.4％，韓國都有2.7％。第二是強化後備動員能力，美國在推《台灣夥伴關係法案》，台灣與美國國民兵對接，但台灣沒有國民兵，怎麼對接？

最後，翁履中直言，美國要求台灣恢復徵兵制，政治人物敢不敢說，年輕人要當兵？不敢講，所以卡在這裡，天天在鬼扯！