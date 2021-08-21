好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）出道40年從未使用社交軟體，但近日她打破習慣，只因收到收到一封來自阿富汗少女的求救信，首篇貼文就是分享信件，希望全球都能看到為基本人權而戰人們的聲音。

安潔莉娜裘莉今（21日）凌晨創辦IG帳號，首篇貼文第一張圖片就寫著「一封來自阿富汗少女的信」，她表示，阿富汗人民目前失去在社交媒體上進行交流和自由表達自己的能力，於是自己才會開IG分享他們的故事以及全球為基本人權而戰人們的聲音。

安潔莉娜裘莉也在貼文中回憶表示， 911事件發生的前2周，自己在阿富汗邊境遇到了逃離塔利班的阿富汗難民，沒想到20年過去，又再一次看到阿富汗人因籠罩在國家的恐懼和不確定因素下，最終導致流離失所，她不僅稱這樣的景象「令人作嘔」，也說：「花了這麼多時間和金錢、流血和死亡才走到這一步，這是一種幾乎無法理解的失敗。」安潔莉娜裘莉繼續強調，自己也遇到了許多不僅想要接受教育，而且為之奮鬥的婦女和女孩，而她也會繼續尋找幫助阿富汗人的方法，也呼籲大家可以一起加入。

從安潔莉娜裘莉公開的信件圖片中顯示，為了保護少女也事先將名字馬賽克，從信件內容能看到這位阿富汗少女流露出恐懼「我們再度被監」，擔心在塔利班重新掌權後，我們能夠自由捍衛我們的權利，但是當他們來了之後，我們都很害怕，我們認為我們所有的夢想都毀滅了，。