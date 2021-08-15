緬甸疫情嚴峻，79名台商今搭包機返台。駐緬甸代表處提供

緬甸疫情嚴峻，79名台商今搭包機返台。駐美代表處提供

由緬甸台商總會安排載運台商僑民返國的包機今天下午3點17分順利降落桃園國際機場，外交部表示，此次共有79名台商及持有我國居留證的外國人士平安抵達國門。這班包機的旅客抵台後，將依據我國現行防疫規定進行集中檢疫。

緬甸新冠肺炎疫情持續嚴峻，我國目前將緬甸列為「重點高風險國家」，我國國籍航空暫時停飛台灣緬甸航線。由於當地台商僑民無法順利返台，因此緬甸台商總會向我國駐緬甸代表處洽請協助安排包機事宜。

外交部副發言人崔靜麟指出，在緬甸台商總會、我國中央流行疫情指揮中心、交通部、衛生福利部以及外交部與駐緬甸代表處連日密集的溝通與通力合作下，終於成功促成這班由緬甸國際航空公司飛航的包機，順利搭載台商僑民返國。

他說，旅居緬甸的台商僑民是我國推動新南向政策的重要後盾，在緬甸長期經營累積的成果，也是促成台緬各項交流及合作的動力。外交部將會持續注意緬甸疫情發展，並與緬甸台商總會與當地僑民保持密切聯繫，以便隨時提供相關協助。