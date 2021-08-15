緬甸新冠肺炎疫情嚴峻，緬甸台商總會安排包機搭載台商僑民返台，79名旅客15日下午抵達桃機，桃機防疫單位人員著全套防護服協助通關，包機旅客在候機室量測體溫，並完成入境申報及健康聲明資料審查後，搭乘防疫車輛至集中檢疫所進行採檢及隔離作業。

緬甸在軍政府發起政變後局勢持續動盪，新冠肺炎疫情更讓危機雪上加霜，許多在緬甸的僑民欲返國避難，但因目前台緬並無直航班機，緬甸台商總會透過協調，安排有需要的僑民返台包機，由緬甸航空8M1200班機於15日自緬甸仰光起飛，原本預定在下午2時45分飛抵桃園機場，但班機延誤到下午3時23分才降落桃園機場，據了解，這班包機上載有國人71名、外籍人士8名，共計79人，確切人數將以中央流行疫情指揮中心公布為主。

國境單位表示，由於包機乘客來自「重點高風險國家」，機場相關檢疫工作人員在包機抵達前，就已換上全套防護裝備準備協勤，包機旅客下機後，先全部集中到候機室量測體溫，並提供快篩試劑，旅客在完成線上申報及健康聲明資料審查後，由協勤人員分梯次引導旅客，前往搭乘防疫車輛入住集中檢疫所，並在集中檢疫所進行採檢及隔離作業。

不願具名的旅客表示，緬甸目前政治動盪，再加上新冠病毒疫情嚴峻，能夠搭上包機回到台灣，真是感覺「回來真的很好」，待在緬甸覺得擔心受怕，回到台灣覺得安全多了。

外交部日前表示，台灣目前將緬甸列為「重點高風險國家」，國籍航空暫停台灣往返緬甸航線。由於當地台商僑民無法順利返台，緬甸台商總會請駐緬甸代表處協助安排包機事宜，緬甸台商總會5日向當地僑社公告，經駐緬甸代表處居間協調聯繫，該總會已洽妥緬甸國際航空公司（Myanmar Airways International）15日以包機方式執行自仰光飛航台北的單程班次，緬甸駐處也已經通知當地台商僑民遵循台灣防疫相關規範，並提醒規劃返國的台商僑民辦妥搭機前3天的核酸檢測（PCR）等必要手續。