歐盟（EU）公布斯洛伐克將捐贈1萬劑COVID-19疫苗給台灣。斯洛伐克在台辦事處表示，一年前台灣捐贈口罩，現在斯洛伐克捐贈疫苗以表達支持。外交部發言人歐江安說，對於斯洛伐克的真誠友誼及善意，表達由衷感謝。

在台的斯洛伐克經濟文化辦事處在臉書表示：「斯洛伐克並沒有忘記自己的朋友，一年前台灣向斯洛伐克雪中送炭，捐贈了口罩。現在斯洛伐克也將貢獻自己一份綿薄之力，捐贈台灣一萬劑疫苗，表達支持。」

歐江安說，斯洛伐克為表達朋友間相互扶持，形塑國際間良善力量的循環，主動透過歐盟公民保護機制（European Civil Protection Mechanism），表示將捐贈我國一萬劑疫苗。斯洛伐克與台灣各領域的合作密切，政府民間各層面的互動友好。例如斯洛伐克自去年10月起即將我國列入綠色安全名單，是歐盟第一個對台灣民眾入境免除隔離檢疫的成員國。而去年我國政府與民間也曾捐贈斯國總計70萬片口罩。

歐江安指出，斯洛伐克政府為確保此次透過歐盟機制的捐贈能夠順利完成，目前還在進行最後相關法律程序，包括疫苗種類及運送時程的確認等細節。外交部將與斯洛伐克政府保持密切聯繫，適時向國人進行說明。