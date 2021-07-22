美國政府22日宣布對越南捐贈3百萬劑莫德納疫苗，使美國對越南捐贈疫苗總數累積到5百萬劑，以落實拜登總統提出的全球8千萬劑疫苗捐贈計畫。越南近日受到新冠肺炎變種病毒影響，單日新增確診病例在21日達到5357例。越南至今累積的確診病例已逼近7萬例，死亡人數370人。

政院宣布加購3600萬劑莫德納 江啟臣：樂見回應國民黨的倡議
莫德納一口氣買3600萬劑 最快今年第4季供貨
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