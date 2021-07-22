美國對越南再捐3百萬劑莫德納疫苗 21:022021/07/22 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國政府22日宣布對越南捐贈3百萬劑莫德納疫苗，使美國對越南捐贈疫苗總數累積到5百萬劑，以落實拜登總統提出的全球8千萬劑疫苗捐贈計畫。越南近日受到新冠肺炎變種病毒影響，單日新增確診病例在21日達到5357例。越南至今累積的確診病例已逼近7萬例，死亡人數370人。 政院宣布加購3600萬劑莫德納 江啟臣：樂見回應國民黨的倡議 莫德納一口氣買3600萬劑 最快今年第4季供貨 #全球 #越南 #萬劑 #美國對 #莫德納疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 買疫苗捐政府 衛福部回函給軟釘子 佛光會：已放下 11:372021/07/22 生活 民眾黨曾洽談第3劑疫苗自購合作 侯友宜：沒有這回事 15:412021/07/22 政治 影／政府再買3600萬劑莫德納 柯文哲：買了還沒到啊 15:252021/07/22 政治 慈濟500萬劑BNT簽約 9月底到貨 04:102021/07/22 財經要聞 新冠啟示錄 產學研醫應加速整合 04:102021/07/22 財經要聞 與復星完成簽約 3專案共1500萬劑分批到 慈濟買到BNT了 500萬劑全捐政府 04:102021/07/22 焦點要聞 接種莫德納疫苗能吸鐵 市議員蕭隆澤：跟身體黏不黏有關 14:432021/07/22 生活 政院宣布買3600萬劑莫德納 林濁水：早有這氣魄 結果會不一樣 15:452021/07/22 政治 3600萬劑莫德納疫苗完成簽約 葉元之：事實證明一件事 13:482021/07/22 政治 莫德納追加採購完成簽約 總統：將緊盯確保台灣不斷取得 17:442021/07/22 政治 疫苗賣不贏輝瑞、莫德納 嬌生仍上修財測 08:432021/07/22 財經 財經熱門新聞 航運三雄血腥價還沒來？專家洩大戶成本 散戶接刀死路 - 財經 陽明驚現「最糟糕訊號」 他曝血淋淋慘況：就是這檔翻版 - 財經 航運三雄剩一條路 長榮關鍵密碼決定小弟、大哥生死 - 財經 1分鐘讀財經》手上有鋼鐵股注意：東南亞疫情爆炸 台資鋼廠恐受衝擊 - 財經 2021亞洲生技大會 大咖雲集 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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