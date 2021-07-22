美國政府22日宣布對越南捐贈3百萬劑莫德納疫苗，使美國對越南捐贈疫苗總數累積到5百萬劑，以落實拜登總統提出的全球8千萬劑疫苗捐贈計畫。越南近日受到新冠肺炎變種病毒影響，單日新增確診病例在21日達到5357例。越南至今累積的確診病例已逼近7萬例，死亡人數370人。