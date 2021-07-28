新北市接種疫苗死亡案例，28日再添1人，新北市通報累積統計共104例，個案死因是否與疫苗有關將由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

新北市衛生局表示，新莊區通報71名歲男性，身患高血壓、糖尿病，7月2接種莫德納(Moderna)，7月3日到7月23日作息正常，7月24日因外出跌倒撞擊頭部，出現昏厥、心律不整及急性心肌哽塞，緊急送醫搶救，當天宣告死亡。