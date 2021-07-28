新莊7旬翁患慢性病 打完莫德納20天後猝死 16:072021/07/28 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市接種疫苗死亡案例，28日再添1人。(陳慰慈攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市接種疫苗死亡案例，28日再添1人，新北市通報累積統計共104例，個案死因是否與疫苗有關將由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。 新北市衛生局表示，新莊區通報71名歲男性，身患高血壓、糖尿病，7月2接種莫德納(Moderna)，7月3日到7月23日作息正常，7月24日因外出跌倒撞擊頭部，出現昏厥、心律不整及急性心肌哽塞，緊急送醫搶救，當天宣告死亡。 莫德納開放第二劑登記 他一看傻眼：此生無望？ #新冠肺炎 #台灣 #作息正常 #新北市 #通報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 第四輪疫苗停打4天 新北市副市長解釋原因出在這 17:372021/07/28 生活 新北市公布2確診者足跡 都去過World Gym板橋雙十店 15:482021/07/28 生活 北市公布2例確診者足跡 到過德立莊酒店、台北圓山郵局 13:212021/07/28 生活 接種疫苗後死亡＋7 莫德納5例、AZ有2例 15:182021/07/28 生活 打完疫苗根本睡不著 超詭異症狀網共鳴：像餓死鬼投胎 17:392021/07/28 生活 金門每1.5天就有1人受騙 上半年累計受騙金額1251萬元 17:032021/07/28 社會 傳疫苗預約平台3天後關閉 指揮中心回應曝結算日 17:192021/07/28 生活 大陸27日新增本土確診病例55例 江蘇48例、張家界成熱點 11:032021/07/28 兩岸 莫德納第二劑即起開放意願登記 疫苗如何修改看這裡 14:262021/07/28 生活 273萬人等莫德納第二劑 他一翻數據傻眼：下場可能很慘 21:242021/07/28 生活 職場》苦等不到莫德納！意願改選AZ驚見「殘酷提醒」 19:102021/07/28 生活 疫苗還有25萬卻在8月停打 新北市：第四輪疫苗確實不足 15:582021/07/28 生活 Delta變異株肆虐！ 美CDC政策大轉彎：熱區室內仍應戴口罩 06:172021/07/28 國際 生活熱門新聞 莫德納開放第二劑登記 他一看傻眼：此生無望？ - 生活 堅持發「5倍券」不發現金？他揭背後關鍵原因 - 生活 登記數一夕爆增 9.2萬人非高端不打？他曝最慘後果 - 生活 周末又有颱風？明起全台變天 降雨熱區曝光 - 生活 致災暴雨來了！氣象專家一張圖示警 這裡雨最大 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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