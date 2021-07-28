新北市府因疫苗不足，第四輪疫苗8月1日到4日停打，但新北市議員鄭宇恩指出，新北第二輪、第三輪疫苗接種後都有剩，不解新北市副市長劉和然每次講疫苗不足，8月還要停打，市府不要老是嚇唬民眾；新北市衛生局長陳潤秋表示，新北有疫苗就施打，但第四輪有出現不足狀況，目前還在跟中央申請。

鄭宇恩提出數據指出，新北第二輪疫苗打完還有13萬4030劑，第三輪打到7月26日還剩下25萬2070劑，以新北稱每天可以打5萬800劑計算，第三輪到29日還有剩13萬2070劑，明明都有剩疫苗，卻只會噴口水。

陳潤秋表示，新北只要有疫苗就會打，未來第四輪確實碰到疫苗不足，前天已開始反映給中央，目前還在等中央分配。

新北市議員李坤城也說，三重里長廣播里民去打疫苗，卻造成群聚，現在AZ剩25萬劑，結果跟大家說8月1日打不夠，那剩下4天要怎麼打？

陳潤秋說，目前第三輪正在打，新北一天打約5萬，中央要求要留部分到30日，8月1日前不會有其他新進來的疫苗。