台64線大車違規釀悲劇 蘆洲警今年度已取締告發1174件（蘆洲警提供／戴上容新北傳真）

台64線大車違規釀悲劇 蘆洲警今年度已取締告發1174件（蘆洲警提供／戴上容新北傳真）

台64線快速道路近期因砂石車、大型車違規，導致的車禍事件頻傳，蘆洲警分局15日起不定時、不定點於台64線、八里區龍米路段稽查。蘆洲警分局統計，今年度已告發取締大型車、砂石車違規達1174件，未來將與公路總局隨時滾動式修正台64線上速限與測速設備裝設，嚇阻違規情事發生。

台64線快速公路本周接連發生重大傷亡事故，包含：56歲林姓司機12日晚間9時許，駕駛物流聯結車，行經從台64線快速道路段時疑車速過快從高5米高架墜落至下方五股中興路三段邊坡，當場失去生命跡象。

14日上午10時43分，則發生一輛砂石車行經台64線往八里方向下商港路引道時，疑剎車不及，造成10輛各式車輛連環碰撞，釀1死2傷悲劇，

蘆洲警分局表示，有鑑於事故頻傳，針對台64線快速道路執行專案取締砂石車及大型車，亦不定時、不定點於台64線及龍米路段進行稽查勤務，今年度已取締大型車、砂石車違規達1174件，包括超載119件、號牌汙穢416件、超速121件及載運物品或路線未依規定40件等各式違規樣態。

蘆洲警方表示，砂石車承載超重貨物將嚴重影響道路使用年限，也會使駕駛難度提升、降低車輛操控安全性，更甚者，恐造成重大交通事故致使重大傷亡事件。將針對超載、危險駕駛等行為重點稽核，並與公路總局隨時滾動式修正台64線上速限與測速設備裝設，嚇阻違規情事發生。

蘆洲分局再次呼籲，分局將會持續取締違規車輛，確保道路橋樑之安全，也遏止超載違規情形層出不窮，並呼籲各業者、駕駛務必恪守職業操守，切莫僅為了一次的高報酬獲利，可能導致難以挽回的重大悲劇。