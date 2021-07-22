外資倒貨變掃貨，電流轉強，大盤收高逾百點。台股集中市場今日受美股四大指數昨夜齊漲帶動，開高後由電子權值軍團領攻，最高衝上17667.38點、大漲208點，摸到5日線，無奈航運股持續遭空頭重砲猛轟，拖累鋼鐵股盤中也不支倒地，大盤漲點逐步縮減至近腰斬，臨收台積電(2330)、聯電(2303)、鴻海(2317)、華邦電(2344)等攜手甩尾，一把將指數拉上17500關，終場大盤收高113.54點、為17572.33點，5日線未能成功站穩，總成交值則縮減至5844.68億元。

今日外資止步連4日賣超、轉買超356.6821億元，改寫歷史第六大買超金額，投信買超16.5457億元、自營商買超6.2487億元，三大法人買超379.47億元。累計本月以來外資賣超833.24億元、今年以來賣超4800.45億元。

盤面上，航運股昨日重挫，貨櫃三雄市值單日蒸發1818.8億元，今日空頭緊追不捨，貨櫃三雄開盤後，瞬間下跌啟動盤中穩定措施，兩度出現兩分鐘暫緩撮合，包括台驊投控(2636)、榮運(2607)、志信(2611)也都出現暫停撮合，終場陽明(2609)跌8.47%、險守140關，長榮(2603)跌7.42%、志信跌6.38%，而台驊投控接近尾盤多頭強勢反撲，急拉翻紅收高7.93%，萬海(2615)也轉收高0.63%。鴻海今除息，開盤38分鐘股價就來到112.5元，演出一日填息好戲，創下近十年來最快填息紀錄，終場收高在110.5元、漲幅1.84%。國巨(2327)昨獲三大法人聯手買超3095張，高盛證上修國巨獲利預測，目標價喊上840元，今量縮收高0.51%、為591元。台積電今股價開高後一度上漲9元、至594元，一口氣站上季線、月線及10日線等短中期均線，可惜月線沒站穩，終場收在591元。

分析師表示，台股今日反彈上漲逾百點，出現久違的紅K，後續若想要持續上攻，需要出現大量中長紅才有機會。目前航運類股籌碼已亂，電子股能否成為盤面主流並未明朗，操作上不宜躁進，預期個股表現強弱差異將相當大。