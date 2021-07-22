宜蘭縣目前獲得11.9萬餘劑疫苗，是宜蘭縣總人口數的26.3％，配發率低於全國平均的27.2％，今天（22日）宜蘭縣長林姿妙向中央喊話，宜蘭縣緊鄰台北市、新北市，三級防疫警戒尚未解除，假日國道五號車流量已湧現，請中央配發更多疫苗給宜蘭，以保護縣民的健康與安全。

衛生局表示，截至7月15日獲配8萬5860劑，7月18日後再獲中央配發疫苗，累積獲配疫苗數為11萬9060劑，獲配數占宜蘭縣總人口數26.3％，低於全國疫苗配發率27.2％，目前宜蘭縣尚餘2萬3050劑。

截至7月20日累計接種人次為10萬3859人次，累計接種疫苗涵蓋率為23.0％。其中，75歲以上接種率72.0％，全國排名第5；另50歲至64歲接種率24.2％，65歲至74歲接種率64.8％，65歲以上接種率合計為67.9％。

林姿妙表示，宜蘭縣不僅75歲以上接種率達72.0％，且1至8類的疫苗接種率，例如長照機構、幼兒園、警察人員、消防人員等施打率將近100％，醫護人員與縣民努力地配合施打疫苗，籲請中央加速配發給宜蘭縣的疫苗數量，一起力拚疫苗覆蓋率。