大陸工信部新聞發言人、資訊通信管理局局長趙志國16日針對「滴滴出行APP下架」一事表示，今年工信部針對APP治理展開專項行動，採取一系列措施，總體效果明顯，各主管和相關部門將形成合力，依據職責，在加強制度和標準建設；開展「服務感知提升」行動；在常態化監管基礎對前期整治出現的問題開展回頭看等三方面，繼續強化APP治理。

大陸國新辦16日舉行上半年工業和資訊化發展情況發布會，近日滴滴出行APP因存在嚴重違法違規、蒐集個人資訊問題被通知下架受到關注。

趙志國指出，下一步，仍將結合現狀，針對用戶和老百姓關注的熱點問題，主要從三個方面加大工作力度：

一是加強制度和標準建設。「這是一個發力點。」首先，工信部近期擬會同相關部門聯合出台《移動互聯網應用程式個人資訊保護的管理暫行規定》。針對性較強，廣泛徵求各方意見，形成共識。這是下一步工作重點。同時考慮APP種類越來越多，要在制度、規範、標準的建設方面花大力氣，進一步完善標準和規範性測試，為治理提供更堅實的基礎和保障能力。

趙志國指出，二是開展「服務感知提升」行動，尤其是篩查用戶感知差或者體驗差的APP，將用戶舉報投訴多的APP作為重點，啟動服務感知提升行動，在原有工作基礎上，進一步加大治理力度、治理針對性和治理效果，進一步推動改善APP服務品質。

趙志國稱，三是在常態化監管的基礎上，對前期整治出現的問題開展回頭看，針對重點問題、重點企業，建立台帳和責任清單制度，尤其是對於反覆出現的、老百姓比較關心的問題，比如說調用通訊錄、使用者位置資訊許可權等，調用這些資料不是使用者使用場景所必須，不符合資訊蒐集最小必要原則，因此必須加大懲處力度。對於整改不到位、落實效果不好的，要在整治基礎上納入信用管理。

趙志國說，總之，要確保整治過的問題APP不反彈、不反覆，讓老百姓有更好的獲得感、安全感，在一個安全、乾淨的網路環境中使用各類APP，滿足老百姓生活、學習、工作各方面的需求。