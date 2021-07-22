光菱(8032)昨日宣布公開收購東友(5438)，與安富國際展開競價，被視為黃育仁派的反擊。安富國際指出，東友聲稱收到光菱欲公開收購其普通股訊息，但尚未收到光菱送達公開收購相關書件，在查無經過董事會審議程序，就貿然申請暫停交易，並發布重大訊息，不僅置公司治理如無物，更已嚴重擾亂市場交易秩序。

安富國際指出，光菱與其關係人持有東友18979000股，約占東友已發行股份總數16.86％，為東友最大股東；而東友持有光菱股權19.29％，為最大股東，菱光(8249)持有光菱股權13.53％，為第二大股東，兩家公司持有光菱近1/3股權，可知東友董事長黃育仁為實際掌控三家公司的人。

安富國際認為，光菱與東友合作供應新日系客戶零組件，光菱如果真是為加深與東友間業務合作關係，本有多種合作選擇模式，不以公開收購為限；就算要公開收購，卻是在東元經營權爭時發動本次公開收購，時機可議，顯然光菱發動本次公開收購目的，合理可推知是黃育仁為保自己經營權。籲請光菱及東友董事會擔負起公司治理責任，以維護股東權益。