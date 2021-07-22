東元(1504)將於明天召開股東會，今天登報呼籲所有股東回歸東元一貫遵法、守法、落實公司治理精神，完全合法完成股東會，終結干擾公司成長、發展亂象。

東元將在明天改選11席董事（7席董事、4席獨董），估計黃茂雄加上寶佳及華新(1605)陣營，應可握有超過7成的股權，取得過半甚至三分之二席次，穩住經營權並無問題，黃育仁為代表的市場派陣營，持股約25％。

股東會前夕，東元在各報登報，指出過去四個多月來，原本可藉由公平競爭進行的董事改選，因為部分提名人為勝選無端製造種種不堪話題而引發爭議，甚至濫行訴訟，動用龐大資源於個人爭奪東元經營權等不合理行為，不但不符合股東利益，也已然破壞了社會之祥和寧靜，浪費寶貴司法資源，令人遺憾！

內容指出，近日幾位大股東公開發言表達支持東元具經營實績、創新格局的現有經營團隊，也一致期望新任董事會均能回歸公司治理。公司呼應並強調，任何「改革」主張均須奠基於「公司治理優先」的信念上，才是企業永續發展的大道。東元連續七年蟬連公司治理評鑑前5%，連續六年榮獲TCSA「臺灣企業永續獎」，2020年入選道瓊永續指數新興市場成份股，國內外專業機構的評比肯定，客觀證明現有經營團隊秉持的信念實至名歸。

最後希望隨著明日董事選舉落幕，再次呼籲所有股東和當選董事都能夠凝聚共識，與東元團隊秉持相同的理念，推動經營，共同守護東元美好的傳統。