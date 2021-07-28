在中國股市下跌和利潔時(Reckitt Benckiser)發出獲利預警下，歐股周二收黑。

周二泛歐Stoxx 600指數收跌2.49點或0.54%，為458.65點。儘管市場對歐美企業財報深據樂觀信心，然而由於中國重量級科技公司面臨加重的監管壓力，在本周引發了全球性市場拋售。

持有騰訊近三成大量股票的荷蘭科技投資公司Prosus，繼前一日崩跌8.8%之後，周二再收跌7.2%。

生活消費品製造商利潔時下跌8.4%，創下自2003年2月以來最糟的單日表現。該公司加入其他消費品製造商的行列，警告今年利潤率將因成本上漲而受到擠壓。

AJ Bell金融分析師Danni Hewson表示，多年來市場一直認為，大型消費品公司擁有多個強大品牌，以至於很容易以較高的售價將額外成本轉嫁給消費者。聯合利華(Unilever)最近證明了情況並非如此，如今利潔時也對此一理論潑了冷水。

歐股多數的板塊皆下跌，科技股領跌。瑞士電腦周邊大廠羅技仍大跌9.9%，儘管季度業績表現優於預期，並維持全年財測目標，然仍不敵市場拋售。

歐股目前有104家企業已公布財報，據Refinitiv IBES數據，其中有64.4%的企業業績表現超過預期。而在一般的季度中，通常有51%企業會超過預期。

LVMH集團小幅收跌0.56%。在旗下Dior、Fendi和LV品牌的服飾和手提包助攻下，該奢侈品集團報出優於預期的營收和獲利。

同業開雲集團(Kering)和Moncler預計在周二收盤後公布財報資訊，然在市場廣泛拋售情形下，股價下挫。

軟體商達梭系統(Dassault Systemes)漲1.3%。在公布優異季度業績表現後，該公司上調今年財測。