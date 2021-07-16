「昇慶利」號漁船遭查獲夾藏私菸。（海巡署第二岸巡隊提供）

「昇慶利」號漁船遭查獲夾藏私菸。（海巡署第二岸巡隊提供）

深澳籍漁船「昇慶利」號本月12日返回新北市深澳漁港時，遭海巡署第二岸巡隊人員查獲私菸211箱；14日宜蘭查緝隊再度登船搜索，再搜出48箱私菸；台北查緝隊懷疑船上仍有夾藏，今（16）日3度登檢，鑿開船尾封死密艙後再發現大批私菸，查緝人員驚呼「真是太會藏！」經清點，今天再起獲31箱私菸。

「昇慶利」號漁船12日進港靠泊深澳漁港後，海巡署第二岸巡隊人員察覺船員眼神閃爍，聯繫查艙專精小組登檢，在船尾密艙入口搜出走私菸品211箱，市價約700萬元，將蔡姓船長及5名印尼籍船員依違反菸酒管理法移送基隆地檢署偵辦。

基隆地檢署認為，以該船近100噸的噸位來看，走私數量應不只200多箱，遂指揮宜蘭查緝隊14日再度登船搜索，果然發現另一處密艙，搜出私菸48箱。

當時參與聯合查緝的台北查緝隊懷疑仍有私菸未查出，今天上午報請基隆地檢第3度登船查艙，中午時在船尾發現可疑處，鑿開後果然是處封死的密艙，從中再起獲大批夾藏私菸，新北市財政局菸酒管理科人員到場清點計31箱，統計3次查艙共起獲290箱私菸。

第二岸巡隊呼籲，來路不明或廉價菸品，有可能參雜有害化學物質，吸入後恐傷身體健康，民眾發現有走私等不法行為時，可撥打「118」免費報案專線，海巡署獲報後將立即派員前往查處。

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363