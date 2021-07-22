新北市疫情逐漸趨緩，新北市副市長劉和然今上午接受廣播節目「財經起床號」專訪表示，市府自啟動「平寧計畫」，下令警察局及分局，衛生局及衛生所，全力支援區公所共同執行「快、全、準」精準疫調，加上民眾配合低度活動，才讓疫情得以控制穩定。

劉說，之前從疫調PCR檢測出爐，需要3到4天，但市長侯友宜認為，個案自確診經過三、四天還得了？期間可能到處傳染，因此一直在找有無辦法縮短時間差，後來6月6日校正回歸後，所有確診個數都正確的，疫調做了、確診也都安置、醫療量能也足夠，但疫情仍壓不下來，市長因此運用他以前的工作經驗，把病毒當犯人追蹤，因為發現有些確診者不想公開誰跟他接觸，但隱形傳播鏈到處竄，於是結合警政、區公所系統。

劉表示，從區公所系統就會知道確診者的交友圈，第一時間找出接觸者，搭配警政通聯記錄相關軌跡，再讓衛政專業去做居家隔離，以前快篩後還要PCR，一耽擱大概3天，後來一快篩陽就當確診者個案，馬上匡列採檢6小時就隔離，因此成功阻斷傳播鏈。