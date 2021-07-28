昨天(27日)是全國警戒調降的第一天，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，目前除了雙北外，各縣市疫情均調降為「中低」等級，確診數相對多的雙北持續就防疫作為，加強疫調和匡列作業。

宣布降級之後許多民眾擔心疫情是否會反彈，陳宗彥說先前相關指引都有要求業者提出「若出現確診者的處理機制」。當然也要大家不要鬆懈，確實做好每個防疫環節及自主健康管理，非必要少出門，平常就要養成勤洗手、戴口罩和維持社交距離的習慣。

陳宗彥說目前新增本土病例仍以雙北居多，佔74%，存有零星感染源、待釐清個案及群聚事件，顯示社區仍有存有隱形傳播鏈。疫調部分，指揮中心表示，近期建立疫調輔助平台方便各縣市使用，但強調平台僅供疫調，請地方下載資料後28天一定要刪除資料，民眾也可查詢下載和存取情況，了解誰查過自己個資。

陳宗彥也說，會中請各縣市政府衛生機關，持續強化病患收治轉送及衣料照護能量整備，就未來可能發生變異株疫情因應，對於疫情爆發後，各地方一起努力的整備也要持續。

本土疫情逐漸趨緩，各家企業也紛紛釋出職缺，1111人力銀行也特闢防疫在家工作職缺機會，協助求職者有效且快速地媒合各產業需求，找到適合自身的工作，一同度過疫情難關。