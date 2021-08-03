近期，江蘇、湖南、河南等省相繼出現本土病例及聚集性疫情，北京市海淀區也出現了京外關聯本地新冠肺炎確診病例，當前全區防控形勢非常嚴峻。根據北京市疾病預防控制中心專家組有關建議及首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制有關規定，北京市海淀區政府「倡導」採取遠程和居家辦公。

《北京晚報》報導，北京市海淀區即日起採取下列疫情防控措施：

一、做好人員防控措施。個人、各單位工作人員、居民進入公共場所期間，要做好自我防護，規範佩戴口罩、主動配合進行測溫、掃碼或登記。與涉疫人員、地區、場所有交集的人員應主動向工作單位和社區申報，落實相關管控措施。

二、壓縮調控人流規模。廣大居民要盡量減少出行，不到人流密集場所，不聚集、不扎堆，婚喪嫁娶一律從簡。各單位要盡量減少商業演出會議培訓等聚集性活動，堅持「非必要不舉辦」，確需舉辦的要做好針對性管理，主辦單位負有主體責任，嚴格執行聚集性活動人員疫情防控要求。公共場所落實測溫、驗雙碼（健康碼和行程碼）、登記等措施，辦公樓宇倡導採取遠程和居家辦公。旅遊景區按60％限流開放，推進預約常態化，加強人流動態監測調控。

三、加強復工復產場所重點人員、重點場所、重點物品的管控。重點防控人群要落實定期核酸檢測機制，確保接種疫苗無遺漏。所有進入復工復產場所的人員，全部進行「健康寶」掃碼、登記，逐人查驗通信行程卡、進行體溫檢測，健康碼異常、行程不明以及有14天內中高風險地區旅居史人員和入境未滿21天人員避免進入復工復產，勸阻不配合體溫檢測或體溫異常者進入。

四、堅持非必須不出境、非必要不出京。建議市民群眾最大限度減少出京活動，近期不出京旅遊，不前往境外、國內中高風險地區所在市。已在中高風險地區所在市的出京人員，納入當地管控的，在解除管控後持登機登車前48小時核酸檢測陰性證明方可返京；未納入管控的，在當地進行14天健康監測後，持登機登車前48小時核酸檢測陰性證明方可返京。全市報告確診病例的住所及單位所在街道（鄉鎮）和單位人員原則上不允許出京，確需出京的，須持「健康寶」綠碼和48小時內核酸檢測陰性證明。

五、強化復工復產領域相關場所管控。各類場所要加強查碼驗碼，做好消殺防護，落實「一米線」、開窗通風等防疫措施。堅持做好中高風險區動態監測、動態排查、動態管控工作，切實落實四方責任，避免風險人員進入復工復產場所。

當前正值暑期，人員往來頻繁、流動性大，疫情風險也隨之增加。海淀區復工復產防控組重點進行如下提醒：

一是酒店、醫院、景區等各地人員流動性大的場所一定要嚴格查驗雙碼（健康碼和行程碼），發現紅碼人員第一時間報告社區。商場、超市、酒店、飯店、銀行、影院、健身房等室內密閉經營性場所要提高疫情防控等級，查驗雙碼務必到位，疫情常態化防控措施務必到位。

二是商超售貨員、商務樓宇中的保安、保潔、食堂廚師等涉眾人員管理單位務必要加強涉眾人員健康管理，確保疫苗接種無遺漏，督促規範佩戴口罩、做好個人防護、定期進行核酸檢測。

三是有中高風險地區旅居史以及與涉疫人員、地區、場所有交集的人員來京或返京後主動向工作單位和向社區申報，立即核酸檢測，出結果前嚴格落實居家隔離。

北京市海淀區政府的防疫政策公布後，網友大推，但同時也有人發愁留言，「怎麼樣才能讓領導看見這些規定呢？」「你傻嗎？這只是『倡導』而非硬性要求，民間企業可以不接受倡導啊！」