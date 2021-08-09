據《海南日報》報導，海口市今天（9日）召開新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控新聞發佈會，初步判定8月5日確診病例林某某感染病毒源自海口美蘭機場俄羅斯入境貨運航班。

據介紹，8月1日至8月8日，海口市共報告2例新冠肺炎確診病例，無新增確診病例，該2例陽性報告人員目前正在海南省人民醫院積極治療，情況穩定。

★社區解封情況

截至8月8日下午，龍華區金碧大地豪庭、丁香家園、吉寶佳園3個封控小區以及金城一品、創業新村、海墾街道農墾二供3個封閉小區共6個小區的管控區域內全體人員，「七天三檢」結果均為陰性，經綜合評估，傳播風險較低，除確診病例胡某經過的樓棟單元（海墾街道農墾二供小區6棟一單元）繼續執行封控管理外，分別於8日18時和8日22時解除封閉管理。

剩餘2封閉小區（南寶花園、金廣大廈）和海墾街道農墾二供小區6棟一單元，如符合條件，將再次申請專家評估，符合條件再予以解封。

★應對處置8月5日確診病例林某某的情況

截至8月8日晚，確診病例林某某累計密接人員227人（其中3人轉省疾控中心），在海口市已核查224人，其中已管控200人，待核查24人；已採樣194人，待採樣6人，141人檢測結果為陰性，待出結果53人。

累計追蹤密接的密接377人，其中已核查316人，待核查61人；已核查的316人中集中隔離84人，居家隔離管控232人，已採樣316人，222人檢測結果為陰性，待出結果94人。

★機場解封工作情況

8月8日14時，海口市疾控中心聯合美蘭區新冠肺炎疫情防控工作指揮部對美蘭機場國際貨運站進行第三次環境消殺及採樣。截至目前，前兩批環境採樣均為陰性，第三次採樣結果待出。待環境採樣結果出來後，由專家組評估通過後解封。

★8月5日至8日，海口全市核酸採集53.36萬人，除2兩名確診病例外，其餘均為陰性

8月5日-8日，海口全市共採集53.36萬人，除胡某、林某某兩名確診病例外，其他檢測結果均為陰性。截至8月9日8時，海口四個重點區域共採樣35萬0150人，結果均為陰性。

★海口機場、碼頭兩個方艙實驗室啓動，3至4小時內可出具核酸結果

經過2天設備調試及前期預實驗，港口、美蘭機場移動方艙實驗室分別於8月7日23時、8日7時投入使用。兩個方艙實驗室日檢測量可達5000管，3-4小時內可出核酸結果，最大限度減少旅客等待時間。