記者實際走訪金鋒滷肉飯業者指出，今天開放內用第一天，情況還是有點混亂。（游念育攝）

業者表示，開放內用首日還不知道，但仍會擔心疫情再次升溫，所以都很小心。（游念育攝）

連鎖速食餐廳麥當勞也緊守防疫規則，一進門就要量體溫、實名制，點完餐後，上二樓內用也有帶位的服務人員詢問幾位，並落實梅花座和隔板。（游念育攝）

雙北市今首日開放內用，許多餐廳出現不少內用的人，餐飲業者也緊守防疫規定迎接消費者，包括落實實聯制、梅花座、隔板，內用人數也在控制範圍內，而終於可以在店內飲食，不少民眾直呼很開心，因三級警戒期間只能外帶，每天都要倒垃圾，非常不方便，不過，雙北開放內用首日，仍有店家想觀察一段時間，仍不開放內用。

記者實際走訪金鋒滷肉飯業者指出，今天開放內用第一天，情況還是有點混亂，但實名制、隔板疫情前都有準備，現在還是能派上用場，至於生意是否有回溫，業者表示，開放內用首日還不知道，但仍會擔心疫情再次升溫，所以都很小心。

連鎖速食餐廳麥當勞也緊守防疫規則，一進門就要量體溫、實名制，點完餐後，上二樓內用也有帶位的服務人員詢問幾位，並落實梅花座和隔板，內用的吳先生說，好久沒有在外面吃飯，感覺真好。

不過，也有不少業者擔心疫情，仍不開放內用，僅限外帶，北市餐廳叁羹拌麵就指出，室內空間小，無法因應政府規定不同桌人員間保持1.5公尺以上間距，暫不開放內用。