連日來的大雨平抑用電量，但隨雨勢趨緩後溫度回升，回歸夏日典型氣候，用電量又隨之增加。9日預估用電量維持在相對平穩的3570.0萬瓩，供電燈號亮出供電充足的綠燈。

氣象局預估，9日西南氣流逐漸減弱，仍易有短延時強降雨；台灣中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，苗栗、東南部地區及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，午後北部地區及各地山區並有局部大雨或豪雨發生的機率。

根據台電網站顯示，9日預估最高用電3570.0萬瓩，尖峰使用率89％，預估最高用電時段落在下午1點至4點之間，其中最大供電能力仍估4019.1萬瓩，預估尖峰備轉容量449.1萬瓩，備轉容量率為12.58％，供電燈號亮出供電正常的綠燈。

值得注意的是，本周隨雨勢趨緩，用電量逐日增加，9日用電量預估最高僅3570萬瓩，不過到13日將攀升至3700萬瓩，整周備轉容量率則是維持在11.18％至11.94％之間。