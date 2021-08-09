香港文匯網報導，廣東省機場集團表示，位於粵北地區的韶關丹霞機場8日正式拉開校驗飛行序幕。校飛程序的順利完成，將為該機場試飛和實現今年內通航打下基礎。而丹霞機場規畫定位為「旅遊目的地支線機場」，將助力韶關等粵北地區加速融入粵港澳大灣區。

★佈局粵北地區的重要機場

據瞭解，韶關丹霞機場是廣東全省「5＋4」骨幹機場佈局中的一個機場，也是全省機場規劃建設佈局位於粵北地區的一個重要機場。

機場位於乳源瑤族自治縣桂頭鎮，距韶關市區約30公里，佔地面積3300餘畝。工程按滿足年旅客吞吐量100萬人次、貨郵吞吐量4000噸的目標設計建設，飛行區等級指標為4C，跑道長2800米，可滿足空客A320、波音737—800等機型起降要求。

★何謂「5＋4」骨幹機場？

所謂「5＋4」骨幹機場，是由2個部分組成，第一是珠三角世界級機場群，由廣州白雲機場、深圳寶安機場、珠三角新幹線機場、珠海金灣機場和惠州機場5個機場組成。另一個則是粵東西北骨幹機場，包括揭陽潮汕機場和湛江機場兩個幹線機場，以及梅州機場、韶關機場兩個支線機場。

作為中國經濟第一大省，廣東民用運輸機場旅客吞吐能力一直位列全大陸前列，十三五期間超過1.4億人次。為了緩解機場壓力，廣東省發展改革委和廣東省交通運輸廳將投資730億元人民幣，打造「5＋4」骨幹機場，形成以珠三角機場群為核心、粵東粵西機場為兩翼、覆蓋粵北地區的全省運輸機場布局。

★定位「旅遊目的地支線機場」

「韶關機場建設工程是促進廣東全省區域協調發展的一項重要舉措。」廣東省機場集團有關負責人表示，該機場規畫定位為「旅遊目的地支線機場」，近期以發展民航客貨運輸為主，兼顧發展通用航空；遠期建設發展成為華南地區和廣東省重要的旅遊目的地支線機場。韶關當前正積極主動融入粵港澳大灣區市場循環，謀劃並全面打造與「雙區」對接的快速通道。