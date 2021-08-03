疫情期間台北捷運搭乘數雪崩式下滑，6月平均日運量僅44萬人次，相較過往的200萬運量可說慘上加慘，但隨著本土個案減少，北捷今日表示，7月27日降為二級警戒後，2日運量首次回升至百萬人次，並趁機向大眾宣告月中將成立電商平台，販賣北捷風味的精品級濾泡咖啡。

據北捷統計，今年4月平均日運量約200萬人次，但北市自5月中旬進入三級警戒，導致5月平均日運量下降至約109萬人次；6月平均日運量更跌至44萬人次，旅客多選擇自行開車或共享運具，直到7月底微解封後，7月平均運量逐漸回升至62萬人次，到昨日已攀升至百萬人次。

北捷指出，由於各機關與企業恢復正常上班，通勤人潮自然多了不少，也趁這次機會向大眾宣布，公司預計在8月中旬成立電商平臺，首發結合路易莎、歐客佬等知名品牌，推出北捷風味之濾掛式咖啡，並結合電商推出線上選購、車站取貨方式，提供民眾便利服務。

此外，在防疫部分，北捷強調，場站清消頻率已由原4小時加密為2小時；列車營運時間清消頻率，由原8小時加密為4小時；捷運系統及各場站，均經環保局及陸軍第六軍團33化學兵群加強清消，也呼籲旅客進站時務必全程佩戴口罩，違者開罰3000元至1萬5000元。