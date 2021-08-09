台64線八里匝道近期連續發生多起大型車交通事故，新北市交通警察大隊規畫自9日起至22日全市同步實施「大型車大執法」（蘆洲警提供／戴上容新北傳真）

台64線八里匝道近期連續發生多起大型車交通事故，新北市交通警察大隊規畫自9日起至22日全市同步實施「大型車大執法」，加強攔檢大型車輛，蘆洲警分局則出動高機動性的「移動式地磅」於熱門路段機動盤查，駕駛若不配合過磅，將以道路交通管理處罰條例第29-2條處罰9萬元。

新北交大分析，台64線台北港端出口往台61線路段，自今年6月30日因施工封閉，車流需提前在八里匝道下平面道路，而下八里匝道前是觀音山隧道長下坡彎道，下橋處設有紅綠燈管制，疑因大型車為爭道搶快，超速行駛、未保持安全距離及超載，導致追撞事故頻傳。

蘆洲警分局表示，自7月16日至7月29日共14天，針對轄區內台15線、台64線、五股交流道周邊熱點道路執行專案取締砂石車及大型車，已告發取締大型車、砂石車違規達141件，包括超載60件、號牌汙穢34件、超速26件、載運物品或路線未依規定4件及車體配備違規等各式違規樣態。

蘆洲警方指出，過重的大貨車、砂石車等大型工程車輛，造成公路、橋樑受損，車輛太重、變更車體的狀況下，行駛中的煞車距離也加大，容易發生意外，蘆洲警方即日起利用具高機動性的「移動式地磅」，在大車經過的熱門路段機動盤查，駕駛如果不配合過磅，將以道路交通管理處罰條例第29-2條處罰9萬元。

蘆洲分局表示，據統計今年至今，蘆洲分局已針對大型車一共開出了1325多件罰單，包含179輛超載車輛，為了其他用路人安全，警方執法沒模糊空間，大型車切勿心存僥倖心態，有沒有過重，經「移動式地磅」一量就知道。