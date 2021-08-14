疫情降級，太魯閣國家公園停車場改為降載一半，但假日出遊人潮多，停車空間一位難求。（王志偉攝）

防疫警戒降級，花蓮天氣晴朗，太魯閣國家公園引來大批出遊人車，不過園區停車格降載一半，假日停車場早已停滿，路邊可見違規停車，引起民眾抱怨。太魯閣國家公園管理處表示，將視情況開放部分大客車停車位，也會加取締違規，仍呼籲民眾多搭乘大眾交通工具入園參觀。

疫情微解封後又降至二級警戒，太魯閣迎來許久不見的人氣，尤其花蓮天氣晴朗，都可見到民眾攜家帶眷出遊，國家公園內處處可見人車，雖然園區內各景點規劃停車空間，受限山區空間不足，除布洛灣下台地停車場停車空間較大，有超過100個停車格，其餘數量都不多。

太管處可停車的數量目前維持5成，但在人車大量湧入下，仍不敷使用，尤其是遊客中心、天祥、白楊步道等熱門遊憩點，停車空間難覓，民眾任意違停，引起不少抱怨。

太管處表示，依據疫情指揮防疫指引與原則，停車空間得視現場狀況及適時彈性調整，考量近來大型遊覽車數量較少，為分散人流，將適時開放部分大客車停車位供小型車停放，也將加強取締違規停車等行為。太管處呼籲民眾暑假到太魯閣國家公園出遊，做好自身防疫措施，希望能多搭乘大眾運輸入園參觀。

此外，聞名遐邇的太魯閣山月吊橋，將於8月30日至9月5日進行保固期間監測系統修復，及橋面板及鋼結構維修，施工期間，山月吊橋暫停預約及開放。