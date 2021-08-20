內政部長徐國勇。（報系資料照）

行政院長蘇貞昌18日打破警界慣例，跳過內政部長徐國勇接見8位新任警察局長，引發外界關注。國民黨立委鄭麗文昨在臉書質疑， 蘇院長如此大動作跳兩級接見，「難道又是為了刷存在感、宣示自己的主導權？」

鄭麗文在臉書指出，比起接見新任警察局長，國家難道真的沒有其他更重要的事，需要蘇院長親自去了解處理嗎？她更指出，去年7月台南、高雄接連發生多起砍人事件，蘇貞昌震怒，火速拔官台南市、高雄市警察局長，造成各界一片錯愕，「如此打破警界慣例、破壞行政倫理，真的只能說好大的官威」，還有去年視察高雄榮總屏東分院工程進度，考分院院長「地下停車格有幾格？」

因此鄭麗文質疑，「拿不出什麼政績，耍官威卻是一籮筐，難道真的只要蘇院長喜歡，沒什麼不可以？」

而針對外界質疑，行政院官員昨表示，蘇揆安排接見新局長只是想認識，並期勉做好地方治安工作，無涉及人事權問題，事前也有通知徐國勇，但徐另有行程才未陪同出席。

對於蘇揆被質疑刻意跳過內政部長，掌握警局人事，徐國勇說，蘇院長接見新警察局長，予以支持鼓勵，亦屬職責，各種猜測想像、紛紛擾擾，皆沒有必要。