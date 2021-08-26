非洲豬瘟防線出現破口，國民黨今揭露今年1月以來「非洲豬瘟中央災害應變中心」就不曾開過會，代表行政院長蘇貞昌根本不重視。對此，行政院發言人羅秉成表示，防治非洲豬瘟，各部會協調順暢，不見得要開大型會議來處理，且重點是民間有沒有警覺，不是只有政府部門要不要開什麼會來防堵。

國民黨文傳會副主委黃子哲今指出，行政院針對非洲豬瘟議題有成立「非洲豬瘟中央災害應變中心」，是行政部門的最高任務編組，2019年曾開過14次會議、2020年2次，今年只在1月19日開過1次會，但身為召集人的蘇貞昌從來沒去過，說要抵擋非洲豬瘟是在鬼扯。

政院今舉行院會後，行政院發言人羅秉成被問到「非洲豬瘟中央災害應變中心」是否自今年1月後就不曾開過？他表示，關於這點他要再確認一下，但防治非洲豬瘟必須及時處理，不一定用大型會議來處理。

羅秉成進一步說，從過去2年多的處理情形，也不見得要開大型會議；而現在的情況比較緊張，都是及時指揮處理，各部會協調順暢。

羅秉成強調，「大家要合力啦，也不是說開什麼會，也不是只有政府部門要不要開會來防堵」，重點是民眾有沒有提高警覺、公私協力，業者要要配合防治政策。

羅秉成說，防治非洲豬瘟是蘇院長重中之重的政策，從上任院長第一天就到桃園機場要求隨身行李檢查率必須提高到百分之百；而環保署對廚餘的處理，除持續稽查各養豬場的廚餘有沒有依照符合規定的標準進行蒸煮，「現在甚至是連電線桿下的廚餘桶都一併處理。」

羅秉成說，類似防治的大、小會議不時進行，有時甚至用電話及時要求，「這是院長的第一要務，但不拘會議形式」。