國民黨立委鄭麗文（圖）。（資料照/台北市攝影記者聯誼會提供）

非洲豬瘟肉入台！蘇貞昌突檢桃機飆罵5分鐘 怒批海關成破口：被查到才講一堆理由

越南走私肉品被驗出含非洲豬瘟病毒、引爆非洲豬瘟侵台疑慮，行政院長蘇貞昌23日至桃園大園區遠雄貨棧視察，現場怒飆關務署，「讓台灣出現破口」，「你們沒想出方法，還在這裡跟我院長討論方法」，批抽檢率過低，要求一定要把破口補起來。對此，國民黨立委鄭麗文昨(24日)在臉書直言，「蘇內閣螺絲掉光光，出事後再來震怒狂飆官員，有用嗎?」

鄭麗文指出，邊境檢疫出現如此重大破口，不只豬肉、更牽扯到防疫問題，全台人心惶惶，蔡政府這次還能繼續甩鍋、卸責嗎？而關務署解釋這次走私進來的非洲豬瘟肉品，多是靠正式申報的品項「少量的夾藏」在電腦、空殼或收納箱裡面，雖然貨物都會經過X光檢查，但要在短短3秒內判斷是否有夾藏非洲豬瘟產品，「基本上是很難發現」、「X光機畫面可能會顯示會模糊不清，必須還要繼續檢討」。

對此，鄭麗文建議，如果X光機對於非洲豬瘟的檢驗效能不佳，關務署應及早提出問題並調整檢驗方式、提升進口物品查緝把關專業與設備，而不是等到真的出現重大檢疫破口，才不負責任的把問題通通推給X光機

鄭麗文質疑，如果沒有民眾檢舉，邊口檢疫又是如此鬆散，不肖人士是不是就能一直走私肉品進來? 那國人還要吃下多少非洲豬瘟肉品？後果真的不敢想像，台灣絕對禁不起這樣的風險。